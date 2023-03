Forza Italia, Marta Florio entra in consiglio. Fenoglio: “Grazie a Perini per lavoro svolto con serietà e dedizione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gravosi impegni lavorativi hanno costretto alle dimissioni il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Biella Alberto Perini. Ad Alberto Perini va tutto il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto con serietà, lealtà e dedizione in questi quattro anni in consiglio comunale. Alberto gode di una profonda stima personale da parte di tutto il partito. Rimarrà a sostegno e a disposizione di Forza Italia con la sua esperienza e ed indiscussa professionalità. Al suo posto ed in continuità entrerà nelle file del gruppo consigliare di Forza Italia, Marta Florio. Esprimono gratitudine per il lavoro svolto insieme in questi anni anche i consiglieri Edoardo Maiolatesi e Domenico Gallello, il quale andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo in consiglio comunale”.