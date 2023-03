Eccidio Salussola, anche il sindaco di Mongrando Filoni non ci sarà

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il sindaco di Mongrando, Antonio Filoni, comunica che, a differenza di quanto è sempre successo dall’insediamento della sua Amministrazione, non parteciperà alla celebrazione di quest’anno dell’eccidio del 9 marzo 1945, fissato per domenica 12 marzo 2023 a Salussola in cui - diversamente da quanto concordato con ANPI e con l’oratore ufficiale designato Gad Lerner - è stato invitato un parlamentare di un partito, Fratelli d’Italia, che non ha mai rinnegato il fascismo e non ha alcun titolo né istituzionale né storico per ricordare i Caduti per la Libertà.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mongrando si uniscono quindi alla decisione presa dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di non presenziare alla cerimonia esprimendo, in questo modo, diretta rimostranza rispetto a chi intende piegare la Storia della lotta di Liberazione nazionale dal nazi fascismo a strumento di battaglia propagandistica odierna. Per noi rimane valida l’esortazione che fece il deputato socialista, eletto anche in questo territorio, Vittorio Foa che, rivolgendosi all’esponente missino Giorgio Pisanò, ex militante della Repubblica Sociale italiana disse: 'vedi la differenza tra noi e voi è questa: quando avete vinto voi io stavo in galera, quando abbiamo vinto noi tu sei nel Senato della Repubblica. Questa è la differenza tra la democrazia e il sistema autoritario' “.