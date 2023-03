Eccidio di Salussola, niente cerimonia per ANPI Biella e Gad Lerner: ecco perchè

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comitato Provinciale biellese dell’ANPI, preso atto con vivo rammarico del mutato programma della celebrazione dell’eccidio del 9 marzo 1945, fissato per domenica 12 marzo a Salussola in cui - diversamente da quanto concordato con ANPI e con l’oratore ufficiale designato Gad Lerner - viene invitato per l’intervento conclusivo il rappresentante di un partito che non ha mai rinnegato il fascismo e non ha alcun titolo né istituzionale né storico per ricordare i Caduti per la Libertà comunica che si asterrà, parimenti all’oratore ufficiale designato, dal partecipare alla cerimonia commemorativa e rivolge un memore e grato pensiero ai Martiri dell'eterna Libertà, ai quali renderà silenzioso omaggio nei prossimi giorni".