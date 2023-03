"Dove è finita la mia Biella pulita, ordinata e lucente?", un lettore biellese

Buongiorno direttore,

in questi giorni ero senza auto e ho camminato molto per le vie di Biella, la mia amata Biella..... Ebbene, con sommo dispiacere, ho trovato sporcizia, immondizia, escrementi e trascuratezza in tutte le vie, e le ho girate tutte... Invito il sig Sindaco a farsi un giretto a piedi, non solo in piazza Duomo, ma anche nelle periferie del centro per rendersi conto... Dove è finita la mia Biella pulita, ordinata e lucente?

Ricordo che ci chiamavano piccola Svizzera per questo....