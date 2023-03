Caprile, AISE riprende gli incontri di prevenzione nelle scuole

AISE Onlus di Caprile ha ripreso gli incontri con gli studenti nelle scuole, interrotti negli ultimi due anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

“La prevenzione è fondamentale nella lotta alla droga e alle dipendenze e oggi deve avvenire il prima possibile, visto che sono sempre più giovani i consumatori abituali di sostanze stupefacenti e di alcol: ragazzi e ragazze alle soglie dell’adolescenza.” – sostiene Dominik Müller, Presidente di AISE ed educatore professionale.

Il primo appuntamento, avvenuto il 22 febbraio e organizzato dalla Professoressa Maria Cecilia Axelio, ha coinvolto circa 30 ragazzi e ragazze di seconda e terza secondaria inferiore dell’Istituto comprensivo Martiri della Libertà di Balmuccia (VC) e le loro docenti: la Professoressa Cristiana Zandotti e la Professoressa Barbara Tasso, insegnante di sostegno. Presente anche la Dottoressa Viviana Monte, psicologa del plesso.

Ha introdotto l’incontro l’educatrice Valentina Puricelli, che da anni opera sia per le comunità residenziali per minori dell’AISE La Casa di Anna e Jonathan’90 che per adulti. Alle sue parole sono seguite le testimonianze di due ospiti della comunità terapeutica per le dipendenze AISE di Caprile. I racconti di vita dei due giovani, poco più grandi dei ragazzi e ragazze in ascolto e capaci di parlare la loro stessa lingua, hanno catalizzato l’attenzione, stimolato tante domande e portato a un breve ma intenso dibattito. A questo intervento ne seguiranno altri. Il prossimo sarà il 4 aprile presso le scuole di Quarona.