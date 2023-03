VSG Cup a Bielmonte e Golf Cavaglià il campionato a squadre che unisce la passione per la vela, sci, e golf

La prima edizione della VSG Cup, il campionato a squadre che unisce la passione per la vela, sci, e golf, tra sport, divertimento e rispetto per la natura, arriva nel biellese. Dopo la veleggiata di apertura di ottobre a Genova e la gara di sci di dicembre all’Alpe Cermis in Trentino, protagoniste nel weekend del 11/12 marzo saranno le nevi di Bielmonte e i green del Golf Club Cavaglià. All’Oasi Zegna sabato si disputerà uno Slalom Gigante su due manches con inizio dalle ore 9, a seguire cena facoltativa.

Domenica invece si svolgerà una gara di golf su 18 buche (aperta a tutti) a Cavaglià. Ai non tesserati Fig è riservata una gara di putting green su 9 buche (inizio gara ore 12 circa, costo 20€ a persona incluso attrezzatura, palline e buffet). Prevista anche una classifica e un premio speciale per il migliore di queste due gare che finirà nell’albo d’oro della Ski Golf Cup.in palio ad estrazione tra tutti i partecipanti un paio di sci Rossignol con attacchi. La VSG Cup è l'evoluzione del Trofeo Vela-Sci, idea che nel 2017 venne ad alcuni appassionati di sport e natura e che, anno dopo anno, è cresciuta sotto tutti i punti di vista, fino a diventare, quest'anno un vero e proprio campionato su 3 discipline, con tanto di Comitato Organizzativo.

L’obiettivo, con il filo conduttore dello sport come fonte primaria di benessere e salute, è quello di stimolare le squadre a sfidarsi in diverse discipline, premiando chi riuscirà ad ottenere nel complesso i migliori risultati. L’iniziativa non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di promozione dello sport e del turismo interregionale coinvolgendo appassionati ed amatori e 3 regioni (Liguria, Piemonte e Trentino) alla scoperta di diverse città e regioni d’Italia.Ogni disciplina sportiva sarà regolata dalle norme previste dalle rispettive federazioni.

Il campionato, a squadre da 5 a 12 membri, prevede la premiazione finale dei migliori team a livello di punteggio globale sulle 3 discipline, ma anche la premiazione individuale per le singole competizioni, in ciascuna categoria. Sono, inoltre, previsti premi ad estrazione per tutti i partecipanti. Gran finale sarà la seconda ed ultima veleggiata che si terrà il 13 maggio a Genova, con tre gare “a bastone”.Gli organizzatori sono Marina Porto Antico, Oasi Zegna, Golf Club Cavaglià, Evolution Project e Sailing Evolution Project.

Main Sponsors: Rossignol Pro-Shop e Banks Sails.Info: www.vsgcup.it, info@vsgcup.it, 366/4690449, segreteria@golfcubcavaglia.it, 0161/966771.