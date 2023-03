Pallamano, prove agrodolci per Vigliano FOTO

Gara di campionato per l'under 15 maschile di pallamano a Frossasco per FC Vigliano Polisportiva e tutto è andato come previsto. La formazione giallorossa nella prima gara con San Camillo Imperia esce sconfitta 10-35 dando ampio spazio a tutti gli elementi della rosa, mentre nella seconda gara di giornata recupera una primo tempo in svantaggio (11-13) e termina la gara con una vittoria (18-16) con Valpellice.

La squadra è riuscita nei primi dieci minuti della partita con Imperia a mantenere un discreto equilibrio nel punteggio, salvo poi permettere alla più forte formazione ligure di incrementare il vantaggio fino al fischio finale. Nella seconda gara la palla pesava molto nelle mani degli atleti giallorossi che sono scesi in campo con il solo obiettivo di cercare la vittoria con avversari alla portata, per potersi avvantaggiare nella lotta per il terzo posto di questa prima fase di campionato e garantirsi due partite in più sfidando nella seconda fase le formazioni di Imperia e Derthona che al momento la stanno facendo da padrone nel girone Piemontese Ligure.

Questo il commento del tecnico Simone Lugli al termine della giornata: "Ci mancano due gare per terminare la prima fase del campionato. Se domenica 13 marzo a Cavour non ci saranno sorprese, dovremmo aver conquistato il terzo posto nel girone. Un risultato nettamente inaspettato ad inizio stagione. Ciò rende l'idea di come la squadra sia cresciuta durante la stagione. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi si comportano in campo ed in allenamento. Saremmo molto felici di poter giocare altre due partite con squadre più forti di noi e di mettere così in gioco le competenze acquisite".