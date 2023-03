Iris Marchesi quinta nella prima prova del regionale di ginnastica Ritmica FGI Silver LD

Lo staff della Rhythmic School ha organizzato nel fine settimana, con la consueta professionalità, la prima prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica FGI Silver LD presso il palazzetto dello sport di Candelo. A tenere metaforicamente alto il vessillo della scuola di ginnastica ritmica di Tatiana Shpilevaya in pedana è stata Iris Marchesi, che impegnata per la prima volta in questo livello, si è difesa egregiamente conquistando il quinto posto finale sul novero di venti atlete in gara nella sua categoria. Due le performances eseguite dalla RSgirl: il cerchio, dove ha ottenuto 11,050 ed il nastro dove la giuria le ha riconosciuto un ottimo 12,100, per un totale di 23,150, a pochi decimi dal podio.

Ha seguito la ginnasta in gara l’allenatrice Arianna Prete che commenta positivamente la prova della propria atleta: “Iris è partita un po' contratta con la prova al cerchio, dove non si è espressa al meglio. Ottima invece l’esibizione al nastro, che seppur più ostica, con una migliore gestione dell’emotività ha saputo interpretare in modo convincente e senza errori. Faremo tesoro dell’esperienza acquisita, migliorando le routine con gli allenamenti delle prossime settimane e cercheremo fin dalla prossima prova – conclude la tecnica – di tentare di salire sul podio, apparso in questa prima prova alla nostra portata”.

Il prossimo week end la Rhythmic School affronterà la seconda prova del campionato di serie C, che si disputerà in Veneto a Montegrotto Terme; la composizione della squadra vedrà Giulia Sapino impegnata al cerchio, Camilla Lozito alla palla, Matilde Sabattini alle clavette e Chiara Sinacori al nastro. Obiettivo del team migliorare il risultato della prima prova.