Golf, Montejo Rey e Zavattaro protagonisti Trofeo Teodoro Soldati FOTO

Grande successo di partecipazione sabato al Golf Club Cavaglià in occasione della tappa del Circuito giovanile dedicato a Teodoro Soldati. In una splendida giornata primaverile la gara nazionale valida per il ranking ha visto al via oltre 112 (il massimo consentito) giocatori e giocatrici Under 18 provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto a sfidarsi sulla distanza di 18 buche. Successo biellese nella gara femminile con la portacolori del circolo di casa Sara Montejo Rey (Cavaglià) prima con lo score di 74 (+6).

Al 2° posto Alice Bianco (Continental Verbania) con 75. Tredicesime Diana Omenetto e Sofia Guidone (Golf Biella) con 87. Sfida all’ultimo putt nella gara maschile vinta con lo score di 70 (+2) dal torinese Jacopo Zavattaro (Golf Torino) che ha prevalso su Giovanni Baldioli (Continental Verbania). Baldioli ha realizzato lo stesso punteggio del suo avversario ma ha poi rinunciato allo spareggio per problemi fisici. Terzo da Salice Terme Edoardo Marchese con 71. Tra i premiati nel netto maschile (partenze tee avanzati) anche Tommaso Falla (Cavaglià) con 66.Premiati. 1° Lordo Jacopo Zavattaro Torino 70, 2° Lordo Giovanni Baldioli Continental Verbania 70, 3° Lordo Edoardo Marchese Salice Terme 71. 1° Ladies Sara Montejo Rey Cavaglià 74, 2° Ladies Alice Bianco Continental Verbania 75. 1° Pulcini maschile Alessandro Comparone Ambrosiano 72. 1° Netto maschile Edoardo Borca Royal Park Roveri 62. 1° Pulcini femminile Maria Sole Albini Margara 75, 1° Netto femminile Anna Ruffoni Continental Verbania 63. 1° Baby Maschile Tee Verdi Tommaso Pilla Golf Albenza 75. 1° Baby Femminile Tee Arancioni Colombo Stella Vittoria Golf Milano 78. 1° Netto Maschile Tee Verdi Falla Tommaso Golf Cavaglià 66. 1° Netto Femminile Tee Arancioni Borroni Greta Patrizia Golf Rovedine 72.

Domenica al Gc Cavaglià spazio alla solidarietà con la tappa del circuito “Segui il Cuore Lions Varese Golfisti” (18 buche Stableford 3 categorie), evento che sostiene la lotta contro il cancro al seno appoggiando l’Associazione C.A.O.S.. Da segnalare la hole in one di Patrizia Tallia che ha realizzato l’impresa alla buca 2 dove ha imbucato in un colpo solo da 121 metri. La gara valida come sesta ed ultima tappa del Trofeo d’Inverno by Pro Shop Cavaglià ha visto al via una novantina di partecipanti.Premiati. 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 35. 1a categoria: 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Rolando Mantovani Crema 41, 2° Netto Domenico Perone Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Maria Josè Delfino Cavaglià 43, 2° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 41. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 40. 1° Seniores Elena Chiodini Cavaglià 39.

Domenica al Gc Cavaglià si è concluso il Trofeo d’Inverno by Pro Shop Cavaglià. Il carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore, superpremio destinato al vincitore è andato ad Andrea Torricella che ha chiuso con il totale di 161 punti (erano validi i migliori 4 score sulle 6 gare disputate). Seguito da Pier Giovanni Deandrea con 151 e Maria Josè Delfino sempre con 151. Nel lordo successo di Jay Rhoan Silva con 99.

Doppio impegno tra sci e golf nel weekend. Si inizierà a Bielmonte sabato con uno slalom gigante valevole per il campionato VSG cup e la combinata ski Golf. Domenica gara di golf al Golf Club Cavaglià aperta a tutti con in palio ad estrazione tra tutti i partecipanti un paio di sci Rossignol con attacchi. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Sabato si giocherà What's Golf circuito di gare sui principali campi del Piemonte organizzato dai soci del Golf Grugliasco e Pinerolo. La gara è aperta a tutti (18 buche, Stableford, 3 categorie).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.