Corsa Campestre, 35 studenti biellesi alla finale regionale

Ottima prova per i 35 atleti biellesi (8 squadre e 3 individuali) delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, che venerdì 3 marzo hanno partecipato alla finale regionale di corsa campestre nel Parco del Bersaglio di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo.

Nelle gare individuali Luca Ballaré dell’Istituto Comprensivo di Mongrando si è classificato primo nei Cadetti, categoria non vedenti. Risultato che gli permette di accedere alle finali nazionali di Caorle, in provincia di Venezia, in programma dal 29 al 31 marzo.

Non accedono alle finali ma disputano una grande gara, Martino Miniggio di Valdengo, terzo nei Cadetti, ed Elisa Gardini del San Francesco D’Assisi di Biella, seconda nelle Cadette.

Elisa Gardini, che insieme a Greta Ricceri e Giulia Gallo Selva conquista la seconda piazza per San Francesco anche nella Cadette a squadre. Posto d’onore per le Allieve a squadre dell’ITI Quintino Sella con Susanna Ronchetti, Alessia Chilese e Dora Ferretto nelle Cadette. Risultati che, però, non permettono ai 2 team di andare alle finali nazionali.