Cerrione, una domenica di golf e natura

Domenica 5 marzo al Golf Club “Il Mulino” di Cerrione, con le prime fioriture nel sottobosco ai bordi delle piste di gioco, si è disputata la gara singola a 18 buche “The clubs house pro shop”.

Oltre ai giocatori di casa. hanno partecipato anche rappresentanti di altri sei circoli golfistici piemontesi.

Numerose le ladies iscritte e, in seconda categoria, ben sette di loro compaiono nei primi otto posti della classifica finale. Alessia Bovolenta è risultata prima con 43 punti e la giovanissima Tea Sicuro seconda con 40 punti.

In prima categoria si è classificato primo il senior Giovanni Simone, con Gabriele Rizzo secondo. Primo lordo è risultato Jacopo Bruno, e Marco Disderi ha realizzato uno spettacolare “hole in one” alla buca nove. Premio speciale a Carlo De Bernardi per aver piazzato la pallina alla buca sette vicino alla bandiera al secondo colpo.

A fine gara, terminata la premiazione, tiro al green della buca nove, ma fatto dalla terrazza dove è stato predisposto un nuovo tee-shot a oltre centottanta metri dalla bandiera.

I giocatori si sono alternati sul tappetino con il pubblico a seguire e valutare il volo della pallina con lo sfondo delle alpi innevate dietro al crinale della collina morenica della Serra. Solo quattro partecipanti hanno centrato il green e il vincitore del contest, Roberto Bruno, ha piazzato la sua pallina a poco più di due metri dalla buca. Naturalmente i più giovani hanno voluto tirare la seconda pallina e poi la terza.

Premiati:

PRIMA CATEGORIA:

1° Netto Simone Giovanni (Mulino Cerrione) 39

2° Netto Rizzi Gabriele (Mulino Cerrione) 37

SECONDA CATEGORIA:

1° Netto Bovolenta Alessia (Mulino Cerrione) 43

2° Netto Sicuro Tea (Mulino Cerrione) 40

Premi Speciali:

Nearest to the Pin buca 9: Marco Disderi Hole in one

Nearest to the Pin buca 7 second shot: Carlo Debernardi

Il giorno prima, sabato 4 marzo sul campo di Cavaglià, si è tenuta la prima gara giovanile del circuito nazionale Teodoro Soldati. Oltre un centinaio i ragazzi iscritti, dieci di loro provenivano dai tre circoli biellesi.

Grande successo di Sara Montejo che con 74 colpi giocati (60 al netto hcp) si è classificata prima nella classifica femminile e di Falla Tommaso, primo anche lui tra gli under 12, con partenza avanzata, con 66 colpi netti.

Numerose le gare dei circuiti giovanili nazionali che si svolgeranno sui circoli piemontesi in questa stagione appena cominciata. Anche i tre percorsi biellesi ospiteranno le gare giovanili nazionali nei prossimi mesi e, grazie alle scuole giovanili che operano nei nostri circoli, cresceranno i numeri di atleti che vi parteciperanno in questo anno durante il quale si parlerà molto di golf.

Prossimi appuntamento a Cerrione:

Domenica 12 Marzo

#GOLFPASSION WINTER TOUR 2023

Gara a Singola 18 buche Stableford, 3 cat.