Occhieppo Siamo Noi, "E se finalmente si iniziasse a ragionare senza pregiudizi su unioni e fusioni di comuni?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come in un rituale che si ripete sistematicamente, giunti alle porte dell’ultimo anno di legislatura, i buoni amministratori si premurano di mettere in risalto quanto di buono hanno fatto, fornendo le giustificazioni più verosimili ai programmi non rispettati e confidando che i primi siano più dei secondi, così che il consenso non venga messo in discussione. In questo fiorire di fatti e parole, si formano o si consolidano le squadre, ognuna convinta che i propri progetti ambiziosi ed innovativi, saranno capaci di far “ripartire” quel territorio al quale tanto si sentono “affezionati”.

E se per una volta si volesse sovvertire questa tradizione che sovente ha lastricato di buone intenzioni le nostre comunità ? E se ai programmi pirotecnici si preferisse la determinazione ed il coraggio di mettere in discussione una organizzazione del territorio ormai non più sostenibile ? E se finalmente si iniziasse a ragionare senza pregiudizi su unioni e fusioni di comuni, senza nascondersi dietro agli esistenti “vecchi carrozzoni” più di facciata che di sostanza ? Vero è che nonostante i vantaggi che l’accorpamento di amministrazioni diverse comporterebbe sia in termini di contenimento dei costi che di efficienza dei servizi, dal 1995 ad oggi in Piemonte le fusioni sono state poco più di una ventina.

Nel passato si sono tralasciate la comunanza di storia e tradizioni e le molteplici collaborazioni a livello politico ed amministrativo, malgrado una situazione territoriale, economica e socioculturale così omogenea avrebbe meritato una maggiore considerazione. Nonostante sia stato provato statisticamente che la fascia dei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti è quella che consente una dimensione ottimale perché, da un lato, consente il mantenimento di una dimensione a misura d'uomo, di un ambiente nel quale ci si conosce e dove è anche bello vivere e, dall'altro, coniuga questo aspetto con la capacità dell'Ente comunale di offrire buoni servizi, realizzando economie di scala che consentono l'ottimizzazione delle risorse, si è preferito sacrificare tutto questo sugli “scranni” della rappresentanza politica.

Una recente elaborazione dei dati Istat fatta dal Centro Studi Enti Locali, chiarisce in modo inequivocabile quest’ultima considerazione: a dispetto dei numerosi incentivi pensati negli anni per promuovere le fusioni e le unioni di Comuni, l’Italia continua ad essere un paese fortemente frammentato dal punto di vista amministrativo: oltre il 70 % dei comuni italiani conta meno di 5mila abitanti , come dire che il 70% dei sindaci rappresenta circa il 16% degli italiani.

Illusorio aspettarsi che lo stimolo a sovvertire questa tendenza possa partire dai “buoni amministratori”? Di certo è ormai imprescindibile favorire una discussione serena su queste tematiche, che sappia appassionare e coinvolgere tutti, non solo gli addetti ai lavori.

Per questo motivo vorremmo proporre un momento di ascolto e approfondimento aperto ad amministratori e cittadini della Valle dell’Elvo il 12 maggio ad Occhieppo Inferiore: un congruo preavviso affinchè tutti possano essere parte attiva e propositiva di una comunità che guarda al futuro.

Ci sarete?"