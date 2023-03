Perde il controllo della moto e si schianta contro un'altra in sosta: ferito centauro di 46 anni (foto di repertorio)

Ha perso il controllo della sua moto per cause da accertare ed è finito contro un'altra in sosta. Seduto sopra un pilota, rimasto ferito nell'impatto.

È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica, 5 marzo, nel comune di Viverone. In ospedale, con 7 giorni di prognosi, un vercellese di 46 anni; indenne l'altro centauro, un 30enne di Ivrea. Sul posto, oltre agli agenti della Stradale, anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza.