Lite con minacce e insulti. È avvenuta in piena notte, intorno all'1.30, in locale di Gaglianico. L'alterco, scattato per futili motivi, poi proseguito per strada, avrebbe visto coinvolti tre uomini di età compresa tra i 35 e 26 anni. Sul posto i Carabinieri per la raccolta delle testimonianze e degli accertamenti di rito.