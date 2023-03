Biella, a terra dopo urto con auto: cinese finisce in ospedale

È in attesa di referto il cittadino cinese di 72 anni che, in sella alla sua bici, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 di ieri, 6 marzo, a Biella, in prossimità dell'incrocio tra via Addis Abeba e via Rosselli.

Il ciclista è stato raggiunto dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Indenne la giovane alla guida dell'auto, una 20enne residente nel capoluogo. Sul posto anche la Stradale per gli accertamenti di rito.