Lessona, iniziati i lavori alla chiesa dei Ss. Cosma e Damiano di Crosa

Sono ormai trascorse alcune settimane dall’inizio dei lavori che comporteranno il rifacimento integrale del tetto della chiesa e della casa parrocchiale di Crosa, nel comune di Lessona. Un'operazione che i parrocchiani attendevano da tempo.

Nel 2022 il consiglio amministrativo parrocchiale ha avuto modo di accedere a bandi di finanziamento che hanno aggiunto nuove risorse economiche per fronteggiare la spesa. Una nota impresa locale si è fatta carico della messa in opera. Il parroco, don Renzo Diaceri, che ha voluto fortemente questo intervento, si è prodigato assieme agli amministratori parrocchiali per raggiungere questo traguardo e ringrazia particolarmente le persone che a vario titolo sono state coinvolt: la CEI 8X1000, la Fondazione Compagnia di San Paolo, l’amministrazione del Comune di Lessona, la Fondazione CRT che hanno co-finanziato quest’opera di riqualificazione senza i quali non avrebbe potuto concretizzarsi.