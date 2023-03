Collezione Marazzato: al Porte Aperte del 18 Marzo la protagonista è Alfa Romeo, FOTO

Il calendario degli eventi organizzati da Marazzato Mezzi Storici nella sede della Collezione Marazzato entra nel vivo: la prossima tappa, in programma sabato 18 marzo ha infatti per protagonista un marchio che da sempre suscita grandi passioni: Alfa Romeo.

La Casa del Biscione infatti non ha realizzato soltanto automobili leggendarie, ma anche una lunga dinastia di veicoli commerciali, furgoni e autocarri. Per l’occasione, nella sala principale del complesso di Stroppiana (VC), lungo la SP31, sarà allestita una nuova esposizione tematica che accoglierà ancora una volta i migliori esemplari conservati nella Collezione Marazzato più alcuni in prestito da altre collezioni private tra cui quella dell’Alfa Blue Team. Ci saranno, tra gli altri, un furgone A12 e vari autocarri, dal 455 al “Mille”, più un raro autobus 902. Questi saranno affiancati da alcune automobili appartenenti alla Collezione Marazzato, compresi una GTV e una Spider..L’esposizione tematica sarà completata da una raccolta di modelli in scala e da una mostra fotografica dal titolo Alfa On the road: allestita con il contributo di numerosi appassionati e collezionisti con materiale degli Anni ’60, ’70 e ’80.

Ancora una volta, l’evento centrale sarà l’incontro con storici ed esperti del marchio: il nuovo convegno, dal titolo “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa” vedrà, tra gli altri, l’intervento di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo storico Alfa Romeo.

Il programma della giornata sarà analogo a quello degli appuntamenti precedenti, con apertura dei cancelli alle 10:00 e la possibilità di visite libere o guidate agli oltre 250 mezzi della collezione e partecipare a brevi giri su alcuni mezzi storici nell’area esterna del complesso.

Tra le iniziative di contorno si conferma la presenza della postazione con visori VR, con cui vivere virtualmente l’esperienza della guida di un mezzo d’epoca in un’ambientazione storica, l’area ristoro con specialità locali e la zona gioco dedicata ai più piccoli.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:30 convegno con tavola rotonda dal titolo: “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa ”. Relatori e interventi - Massimo Condolo, giornalista – Moderatore - Riccardo Caporali, storico – L’evoluzione dei modelli Alfa Romeo dal dopoguerra - Lorenzo Ardizio, curatore Museo storico Alfa Romeo – L’avventura industriale Alfa oltre le vetture - Maria Luisa Luraghi, storica - L’Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi negli anni del boom - Marco Mottini, storico – I veicoli leggeri - Mauro Strobino, imprenditore dei trasporti e collaudatore - L'Alfa Mille - Riccardo Capitalia, storico - L’avventura brasiliana dell’Alfa Romeo (FNM) - Simone Schiavi, storico - La produzione dei camion Alfa Romeo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18:00 fine della manifestazione

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.