8 marzo a Biella: inaugurazione dell' ambulatorio di Oculistica sociale, dialogo con Silvia Marsoni

Il primo avrà luogo alle 9,15 presso il Fondo Edo Tempia, in via Malta 3, a Biella e avrà come oggetto la ricerca e le donne. La ricercatrice oncologica di fama mondiale, autrice di una carriera ai massimi livelli, la biellese Silvia Marsoni, sarà intervistata da altre due donne che si occupano di ricerca, una in campo medico e l’altra in campo umanistico: la dottoressa Giovanna Chiorino, responsabile del Laboratorio di Genomica del Fondo Edo Tempia e la professoressa Laura Facchin, storico dell’arte dell’Università dell’Insubria di Varese. Stimolata dalle domande delle due studiose, Marsoni ripercorrerà la sua eccezionale carriera, illustrando il proprio lavoro e i grandi progressi che, anche a questo, sono stati compiuti nella lotta contro i tumori. A introdurre i lavori sarà l'ideatrice dell'evento, l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino.