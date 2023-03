Andorno, un lettore: "Comunicazioni o Corrente Elettrica?"

Salve Direttore, a quanto pare ultimamente mi ritrovo spesso a rendere noti diversi svarioni relativi alla sicurezza. Questo bel capolavoro é già da un bel po' di tempo presente in Regione Lorazzo Superiore ad Andorno Micca, nei pressi della storica Stazione della linea della Biella/Balma.

Che si tratti di mala gestione in fatto di corrente elettrica oppure telecomunicazioni, non cambia nulla, le immagini parlano da sole. Che si tratti forse di un nuovo metodo innovativo di portare a termine gli impianti sui territori e/o relativa manutenzioni?

Niente male l’idea di applicare del cemento come contrappeso per tenere assieme i cablaggi, per poi annegarli sottoterra tramite un tubo in gomma. Non credo comunque che il palo sia granché felice del compito che gli é stato affidato. In caso di lieve brezza il blocco dondola anche molto bene, non c’è che dire! Certo é che se non ci sono disfunzioni tecniche, tutto funziona, e nessuno ha di che lamentarsi di un qualsivoglia disservizio, la Compagnia responsabile non interverrà mai...Ironicamente, la saluto.