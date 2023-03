Torna il Giro delle Chiese, il ricavato andrà per il restauro della chiesa del Carmine (foto di repertorio)

I comuni di Mottalciata e Gifflenga, in collaborazione con Associazioni e realtà locali, organizzano la 10a edizione del Giro delle Chiese. La corsa podistica non competitiva (15 km), affiancata dal mini giro per le scuole (5km), avrà luogo domenica 12 marzo a Mottalciata.

Il ritrovo è previsto per le ore 8, presso la Piazza del comune, mentre la gara avrà inizio alle ore 9:30 e seguirà il mini giro. Alla fine della competizione verrà servito un rinfresco a tutti i partecipanti, e il ricavato della giornata sarà investito nel restauro della Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria del Carmine.

Per maggiori informazioni sull’evento contattare i numeri 3334434601, 3333292885 o 3477405037, oppure l’indirizzo email info@traildeiparchi.com