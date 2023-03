Tennistavolo, ko per Vigliano nel derby con Cossato

Seconda sconfitta stagionale per il Tennistavolo Vigliano. Di nuovo, non sono bastati le due vittorie di Panaite per portare a casa il risultato! Nella tappa infrasettimanale del campionato D1 Vigliano esce sconfitto 4 a 2 nella sfida con Splendor Cossato.

“Una battuta d'arresto che comunque salvaguarda il secondo posto nel girone con possibilità di essere ripescato l'anno prossimo nel campionato superiore di C2 – spiega Panaite - Rimane solo di vincere una delle due partite rimaste da disputare prima di finire il campionato D1 di quest'anno!”.

La formazione di D3 ha osservato, invece, un turno di riposo. Impegno in trasferta per entrambe le formazioni il prossimo 11 marzo.