Nuoto pinnato, pioggia di medaglie per Sport Club Pralino

In questo primo weekend di marzo si sono svolti i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato che hanno visto scendere in vasca gli atleti della Sport Club Pralino di Biella.

Per la categoria assoluta, un bronzo per Gaia Savioli nei 200 metri mono e due sfortunati quarti posti nei 400 e 800 metri mono. Nella specialità pinne invece, Sofia Rainero conquista un bronzo nei 50 metri, un argento nei 100 metri e raggiunge il settimo posto nei 200 metri; dietro di lei, Carolina Trocca conquista il sesto posto nei 50 e 200 metri, e il settimo nei 100 metri; a seguire, Giulia Cerchi si posiziona settima nei 50 metri e ottava nei 200 metri. Per la categoria Under18, Giorgia Destefani conquista due ori nei 200 e 400 metri mono e un argento nei 100 metri mono; Valentina Basso si posiziona invece sesta nei 200 metri mono, quarta nei 400 metri mono e ottava nei 100 metri mono.

Per le distanze più lunghe, Carlotta Colombo si classifica quinta nei 1500 metri mono, quattordicesima nei 400 metri mono e ottava negli 800 metri mono. Per la categoria maschile invece, Pietro Pernici conquista la sua prima medaglia ai campionati italiani assoluti con un fantastico bronzo nei 200 metri mono, mentre si posiziona quarto nei 400 metri mono e quinto nei 100 metri mono. La squadra inoltre strappa un oro nella staffetta 4x50 metri pinne assoluta composta da Destefani, Cerchi, Trocca e Rainero. Si è concluso così il campionato italiano primaverile del 2023, con nuove sfide per gli atleti e per l’allenatore Emiliano Zanella. Il prossimo appuntamento sarà la coppa del mondo a Lignano Sabbiadoro il 18-19 marzo.