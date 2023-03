Giornata della Donna, a Vigliano al via una camminata benefica fino a Villa Era (foto della scorsa edizione)

Anche quest'anno per la Giornata Internazionale della Donna, l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vigliano Biellese, in collaborazione con L'Associazione Turistica Pro Loco, con Villa Era, Podistica Biellese e la partecipazione della fondazione Edo ed Elvo Tempia e delle associazioni Non sei sola, Vocididonne, Donne Nuove e della Consigliera di Parità della Provincia di Biella, propongono la manifestazione "La vita corre… noi camminiamo insieme”.

Il programma prevede: ritrovo alle 14 di domenica 12 marzo, presso la Biblioteca comunale, con partenza alle 15 della camminata non competitiva di 4 km circa verso Villa Era, con accesso allo splendido parco, visita alle cantine e tisana offerta da Villa Era.Al rientro, merenda offerta dalla Pro Loco. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia e alle Parrocchie per la Giornata Mondiale della Gioventù in memoria dei giovani viglianesi recentemente scomparsi.In caso di maltempo, l’evento si terrà la domenica successiva.