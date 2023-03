Brc, i risultati del fine settimana

SERIE A FEMMINILE

05.03.23 Rugby San Mauro/Biella – I Centurioni 17-10 (12-5)

Marcatori. Mete: Zoboli, Casale Ros.

San Mauro/Biella: Sanseverino; Hysmeta, Floris, Benedetto, Ristorto (55’ Formaggio); D’Orta (55’ Pellerano), Pagliano; Stoppa (13’ Bongioanni), Bertello, Zanoni; Zoboli, Skofca; Boetto (22’ Lapi), Sallam, Lembo. Non entrate: Difino e Monticelli.

Stefano Scursatone, coach: “Ultima partita di campionato che vede la Franchigia piemontese affrontare I Centurioni tra le mura di Chieri. Partono forte le avversarie che chiudono le padrone di casa dentro i loro ventidue, ma riuscendo a neutralizzare tutti gli attacchi. Dopo un lungo tentativo le bresciane vanno in vantaggio trasformando ma vengono subito raggiunte da una meta di capitan Zoboli non trasformata. Prima del riposo le ospiti vanno ancora in meta andando così alla pausa sul 12 a 5. Secondo tempo che vede una meta per parte, di Casale Ros, giocatrice di Biella, portando così il risultato finale sul 17 a 10. Stagione molto positiva che ha visto la crescita del gruppo sotto tutti gli aspetti”.

SERIE C

05.03.23 Spezia Rugby – Biella Rugby 23-14 (0-18)

Marcatori. Mete: Morandini e Savatteri. Trasformazioni: Poli (2).

Biella Rugby: Savatteri; Marazzato, Varese, Poli (cap.), Ciano; Longo, Negro; Zanotti, Salino, Morandini; Bottero, Bodone; Salerno, Bortolot, Agnolio. A disposizione: Zaporozhets, Cafaro.

Andrea Caputo, coach: “Buona attitudine difensiva, peccato avere regalato un tempo”.

UNDER 17

04.03.23 Biella Rugby – Stade Valdotain 24-21 (7-14)

Marcatori. Mete: Borno (2) e Rossi. Trasformazioni: Salussolia (3). Calci di punizione: Salussolia.

Biella Rugby: Pavesi; Meneghetti (52’ Formigoni), Grillenzoni (cap.), E. Castello, D’Herin (52’ Pellegrini); Salussolia, Besso; Borno, Rossi, Gnesotto (41’ Pagliano); Poli (41’ Cacopardo), Marangon (52’ Gariazzo); Silvestrini, Curatolo, Bredariol (27’ Pacchiarotti).

Marco Porrino, coach: “Buona prestazione caratteriale dei ragazzi. Ancora dei passi da fare in difesa, dove c'è da lavorare su tanti aspetti. Molto positivo l’attacco, che è cresciuto decisamente: i ragazzi hanno sono riusciti a produrre gioco per tutta per tutta la partita. Complimenti a loro che ci hanno creduto fino alla fine, questa determinazione è valsa la vittoria. Intanto continuiamo a lavorare.”.

UNDER 15

04.03.23 Biella Rugby – Volpiano Rugby 24-42 (17-7)

Marcatori. Mete: Grillenzoni (2), Baiguera, Parenzini. Trasformazioni: Salussolia (2).

Biella Rugby: Grillenzoni; Deni, Baiguera, Parenzini, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Calgaro, Gheller; Mastantuono, Borio; Facchetti, Ferro, Rossi. A disposizione: Senfet, Maccora, Gorla, Follador.

Edo Barbera, coach: “Partita combattuta nel primo tempo, con i ragazzi del Biella che riescono ad affermarsi sul 17 a 7 all’intervallo. Nel secondo tempo gli avversari riescono a far valere la loro superiorità fisica portando a casa la partita con il risultato di 24-42. Risultato amaro che però non cancella il grande lavoro svolto dai ragazzi in allenamento in queste settimane”.

UNDER 13

04.03.23 Torneo Città di Pavia

Adriano Moro, coach: “Primo posto conseguito da BRC. Torneo condotto in modo eccellente da una selezione della squadra composta da molti ragazzi nuovi, ottimo lavoro in attacco, ottima difesa individuale e grande personalità espressa. Interessante l’approccio alle gare e la capacità di mantenere viva la tensione agonistica anche durante le pause”.

UNDER 11/9

04.03.23 Concentramento di Chieri con: Brc, Chieri, Fossano e Cuneo

Giulia Casale Ros, coach U11: “Buona prestazione dei nostri ragazzi al concentramento di Chieri. Gli obbiettivi dati ad inizio partita sono stati raggiunti quasi tutti in modo efficace. Nonostante qualche difficoltà durante la partita siamo riusciti ad avere una linea difensiva aggressiva e buona pulizia in ruck”.

Alessia Borla, coach U9: “Gli orsetti presenti hanno provato ad applicare gli aspetti tecnici eseguiti negli allenamenti. Ci sono ancora molte cose da migliorare e da imparare. È stata una bella esperienza per molti bambini visto che era la prima partita giocata. Tutti quanti hanno messo il massimo del loro impegno”.

UNDER 11/9/7

04.03.23 Torneo Città di Pavia

Mautino Chiara, coach U11: “Giornata lunga e impegnativa. Squadra mista con annate 2012/13 al primo vero incontro fuori porta. Nella prima parte della giornata una vera graduale crescita sia in campo, sia come atteggiamento fuori dal campo. Arrivando secondi nel girone, battuti solo di un punto da "Parco Sempione". Diverso l'atteggiamento avuto nell'ultima partita del girone di semifinale. Partita a senso unico a favore di Pavia che centra il 3° posto e lasciando a Biella un 4°posto dal sapore amaro. Avremo tempo di elaborare e gestire al meglio la prima vera sconfitta.”

Martin Juan Santiago Carrasco, coach U9: “Giornata impegnativa per gli orsetti dell’under 9 che sono stati partecipi al Torneo di Pavia. Durante la giornata hanno mostrato alcuni momenti di grande carica e intensità, alternati a molte situazioni di indecisione e insicurezza. Continueremo a lavorare sul piano tecnico e sarà importante lavorare soprattutto dal punto di vista emotivo. Noi allenatori e dirigenti ci riteniamo soddisfatti del comportamento che hanno avuto i ragazzi durante questa giornata e siamo molto felici del bel gruppo che si sta creando”.

Francesca Monteleone, coach U7: “I nostri piccoli orsetti hanno lavorato molto bene senza mai mollare anche non avendo mai avuto modo di fare cambi essendo in cinque. Il livello ero alto, ma la nostra squadra si è mostrata in grado di sostenere tale competizione aggiudicandosi il secondo posto”.