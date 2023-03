Boxe, weekend amaro per i pugili biellesi

Fine settimana amaro quello registrato per la Boxing Club Biella che, in 4 combattimenti equamente divisi tra donne ed uomini, ha raccolto 4 sconfitte. Le prime due sono arrivate da Galliate dove Filippo Girardi e Lorenzo Rinaldi hanno affrontati due pugili della società organizzatrice ottenendo un verdetto di sconfitta ai punti.

Il primo contro El Taoumi ed il secondo in torneo da 1-5 match contro Gharbi Adam. Rinaldi ha condotto un match rivolto troppo sulla difensiva e nonostante non abbia preso colpi duri, ha dovuto accettare il verdetto dei giudici facendo tesoro della prestazione sottotono per la prossima competizione. Girardi invece ha avuto la peggio in una rivincita che non ha dato il risultato sperato: purtroppo dopo una prima ripresa dove ha accusato la tecnica dell’avversario, con l’aiuto dei consigli dell’angolo, Filippo è riuscito a contrastare il bravo marocchino.

La domenica invece a salire sul quadrato sono state le due giovani ragazze allenate dal Tecnico Vitale che a Susa hanno affrontato rispettivamente con Marisol Rivetti per Giorgia Faella mentre per Viana l’avversaria è stata un esordiente con grande temperamento, Shouy Emily. Entrambi i match sono stati intensi e combattuti e nonostante il verdetto le biellesi hanno saputo distinguersi e vendere cara la pelle.I ragazzi sono stati accompagnati da Cecilia Pinnola,sempre attiva nelle uscite: le ragazze invece sono seguite da Vitale che ha la gestione della sede secondaria a Chiavazza.Il movimento pugilistico a Biella è in forte crescita soprattutto per l’età dai 12 ai 20 anni,questo fa sperare in un rinnovamento dei pugili più esperti che sapranno dare il loro contributo ed esperienza ai più giovani.