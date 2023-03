2023 perfetto per Botalla TeamVolley, successo con Valle d'Aosta

Altra vittoria per il Botalla TeamVolley, che aggiunge un nuovo capitolo al suo 2023 perfetto. Le ragazze della serie D ritornano dalla Valle d’Aosta con tre punti in più in classifica, dopo il 3-1 conquistato nella palestra di Chez Croiset (frazione di Fenis) contro il Fenusma.

Buono l'avvio di gara che segue le solite indicazioni, poco rischio al servizio e attenzione particolare all’opposto valdostano, giocatore fisicamente forte ed "esperto". Dopo una prima parte di set in controllo, si arriva all'equilibrio sull’11 pari, quando il TeamVolley si incastra in una rotazione non troppo favorevole e ne esce solo sul 18-12 per il Fenusma, inutile il tentativo di rimonta fino al 20-18. In questo set le padrone di casa concedono tramite i loro errori alle lessonesi solo tre punti, mentre il Botalla ne regala nove. Difficile vincere la frazione, che infatti termina 25-18 per il Fenusma. Dopo aver sistemato gli incastri con le valdostane, l'avvio di secondo set lascia ben sperare. Il primo turno al servizio delle bianco-blu le porta sullo 0-6, per poi essere recuperate 4-7. Tutto il parziale è giocato su questa falsa copia: il TeamVolley accumula vantaggio per poi essere recuperato, ma un allungo verso fine set lascia più tranquilli per gestire il finale, fino al 19-25. Avvio di terzo set simile a quello precedente, con la differenza che ogni tentativo di rimonta avversario viene stroncato sul nascere dalle lessonesi.

In questa frazione, il Botalla registra solo tre errori diretti, dato statistico che influisce moltissimo sul 16-25 finale. Altra buonissima partenza delle bianco-blu nel quarto set, che segue tuttavia il copione del secondo, con la differenza che il Fenusma è sempre molto vicino. Il Botalla fa più fatica del solito a trovare punti in attacco e questo porta all'equilibrio fino alla fine del set, chiuso con un muro-punto ed un ace di Biasin per il 21-25.

“Come tutte le altre, ci aspettavamo che anche la trasferta di Fenis fosse complicata, nonostante la posizione in classifica di Fenusma – dice coach Alex Cavallone - L'obiettivo in queste gare è sempre quello di restare in campo il minor tempo possibile, sbrigare la "pratica" e rimettersi in macchina. Sapevamo di andare su un altro campo ostico, come lo sono tutti. Eravamo pronti ad andare sotto, anche di un set. Facciamo ancora un po' di fatica a trovare punti in attacco dopo difesa, e questo sarà l'aspetto che ritroveremo spesso in allenamento in questo periodo. Per la seconda trasferta di fila riusciamo a portare a casa più punti diretti dalla nostra battuta rispetto al numero di errori (12 a 7 in questa gara), sono molto contento per questo aspetto. La gara si è chiusa grazie all'attenzione del mio secondo allenatore Marco Allorto, che mi ha suggerito il cambio di Biasin sul finale di set, autrice di 4 punti negli ultimi 7 giocati nella frazione. Sabato ci aspetta una gara tutt'altro che semplice, Leinì nelle ultime otto gare ha riportato sei vittorie e due sconfitte per 3-1, contro CalTon e Virtus. In panchina siede un allenatore del calibro di Massimo Moglio, istituzione della pallavolo piemontese”.

Pramotton Mobili Fenusma – BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3 (25-18/19-25/16-25/21-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 31, Biasin C. 4, Nanì 7, Vodopi 4, Fantini ne, Gilardi, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 13, Scoleri 8, Vioglio ne, Gariazzo ne, Zignone (L). Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Under12 (6x6) Lessona, sabato 4 marzo CONAD TEAMVOLLEY – Salus Unipolglass S2M Volley Vercelli 0-3 (16-25/17-25/18-25)