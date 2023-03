Sopralluogo al Tribunale di Biella col sottosegretario Delmastro

Sopralluogo al Tribunale di Biella con il direttore dell'edilizia giudiziaria del Ministero della Giustizia Massimo Orlando. A scriverlo, sui propri canali social, il sottosegretario Andrea Delmastro che aggiunge: “Abbiamo impresso una brusca accelerata alle opere necessarie per il Tribunale. Poi di corsa nella vecchia biblioteca civica con il sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore Davide Eugenio Zappalà per verificare le possibilità di operare sinergie con il Ministero per la riqualificazione”.