"A bloccare il recupero del vecchio ospedale è la Soprintendenza o la mancanza di idee?" se lo chiede il Pd Biella

"Stando alla recente versione di un consigliere regionale a un giornale locale in questi giorni «a bloccare il possibile recupero del vecchio ospedale sarebbe la Soprintendenza». Questa affermazione è un tentativo disperato di trovare un capro espiatorio da dare in pasto all’opinione pubblica per mascherare la totale incapacità politica sua e dei suoi colleghi a Palazzo Oropa.

É necessario ripercorrere brevemente i fatti che si sono susseguiti nella complessa vicenda del vecchio ospedale negli ultimi dieci anni per chiarire che la Soprintendenza non centra proprio niente, il problema è tutto politico. Il vecchio Ospedale di Biella ha chiuso i battenti nel dicembre 2014. Una chiusura che certamente non ha colto di sorpresa la città e le amministrazioni Comunali, Regionali e Sanitarie che si sono susseguite, visto che era da decenni che si parlava del trasferimento del nosocomio. Nel 2013 la giunta Gentile indice un concorso di idee, raccogliendo decine di progetti; siamo però vicini alla scadenza nel mandato e la giunta Cavicchioli, che subentra nel 2014, abbandona questa strada per dedicarsi al progetto del «federal building», in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, ipotesi condivisa con la regione Piemonte e l’Asl, che parallelamente commissiona a Sviluppo Genova uno studio di fattibilità per la riconversione del vecchio ospedale.

Lo studio viene presentato nel 2019 e ipotizza l’insediamento di una cittadella della salute, dedicata ad attività di cura della persona e benessere. Quando si comincia a concretizzare l’interlocuzione con la Regione sul “federal building”, per entrambe le amministrazioni siamo nuovamente vicini alla scadenza e nel maggio 2019 cambiano gli inquilini nei palazzi delle amministrazioni, sia a Biella che a Torino. Al momento del suo insediamento quindi la giunta Corradino si trova gli armadi del Comune pieni zeppi di studi, idee, progetti, potrebbe saggiamente cominciare da lì, pescare tra i faldoni elaborati dai predecessori e portare avanti un serio «piano di qualificazione urbana che coinvolga la Regione, attingendo ai fondi Fesr regionali oppure al programma Horizon Europe diretto», come è scritto sul programma di Corradino, dove è specificato che «le nuove attività da inserire dovranno fare riferimento alla tecnologia digitale e potranno però essere collaterali all’attività storica tessile manifatturiera o a nuovi percorsi apertisi negli ultimi tempi quali la sanità con il nuovo ospedale». Infatti a luglio 2019 il sindaco Corradino sembra voler subito prendere il toro per le corna: «Per poter imbastire qualsiasi progetto di trasformazione e riutilizzo, la prima cosa da fare è chiedere alla Regione una forte riduzione della richiesta economica portando il costo di acquisizione a livelli accessibili. A questo punto il comune potrebbe fare la sua parte agevolando, nei limiti previsti dalla legge ovviamente, l’investimento. Per quanto riguarda i finanziamenti si potrebbe pensare ai fondi economici messi a disposizione dall’Unione Europea. Ebbene, davanti a un progetto serio, sostenibile e fattibile, sono convinto che la possibilità di attingere a queste risorse sia alta.»

La strada sembra spianata, visto che Biella ha un filo diretto con la Regione, dove governa la stessa coalizione biellese e la nostra città, per la prima volta nella storia, è ben rappresentata a Torino dove esprime ben due assessori e un consigliere. Poi però il tema scompare dall’agenda dell’amministrazione, a inizio 2020 scoppia la pandemia e da quel momento non si parla d’altro per un anno; il Covid però porta con sé anche una rivoluzione nei fondi europei, con il PNRR si aprono per gli enti locali possibilità di attingere a una quantità di finanziamenti mai immaginati prima e per la giunta Corradino comincia l’era degli annunci fine a se stessi.

Il primo a marzo 2021 si dichiara che nell’ex-ospedale si farà una mega- RSA: «La partecipazione a un bando europeo potrebbe consentire alla giunta di risolvere l'annosa questione del vecchio ospedale di Biella. Il finanziamento, da 15 milioni di euro, consentirebbe di recuperare la struttura che verrebbe trasformata in una Rsa innovativa, corredata di una serie di servizi per gli anziani. Partner del Comune nell'operazione sarebbe un soggetto privato, la cooperativa Anteo». Il finanziamento, che avrebbe potuto portare nelle casse comunali ben più di 15 milioni di euro, però non si ottiene, perché non si fa proprio domanda per il famoso bando sulla qualità dell’abitare, forse la giunta non si mette d’accordo sul progetto, forse le idee non erano poi così chiare, non si pensa neanche di andare a cercare tra gli innumerevoli studi e progetti già depositati nei cassetti del Comune, d’altronde non lo si è fatto nei due anni precedenti, a questo punto è troppo tardi: la scadenza passa senza che il Comune di Biella presenti alcuna richiesta. Segue una crisi di giunta gravissima, che lascia la città sguarnita di un assessore ai lavori pubblici proprio nel momento di maggior bisogno, quando cioè dall’Europa cominciano a piovere a settimane alterne decine di bandi del PNRR. Sull’ospedale non restano che sporadiche dichiarazioni surreali del Sindaco, in risposta alle periodiche domande di giornalisti e consiglieri comunali di opposizione.

Novembre 2021 – un'altra dichiarazione: «Nell’ex ospedale? Un mercato coperto».

Ottobre 2022 - «Biella, vecchio ospedale, Corradino: "C'è interesse, ma ancora nulla di concreto"».

Gennaio 2023 – «Il mercato coperto nell’ex ospedale? Un’altra bella idea, ma irrealizzabile».

Il problema dunque è la Soprintendenza o il fatto che non avete la più pallida idea di cosa fare nel vecchio ospedale, non ce l’avete mai avuta e non avete neanche provato a prendere in considerazione idee prodotte in precedenza o a confrontarvi con la cittadinanza? Siamo sicuri che i funzionari della Soprintendenza saprebbero essere di massino supporto nel caso in cui venisse presentato un progetto serio di riqualificazione del vecchio ospedale".