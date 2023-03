Sella: al via il programma internazionale di accelerazione per startup del settore agritech

Al via il programma internazionale di accelerazione “AG 4 Future Food”, promosso dal gruppo Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel, che ha l’obiettivo di individuare e sostenere startup in grado di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative, economicamente sostenibili, accessibili ed efficienti nell’ambito della filiera agroalimentare.

L'agricoltura attraverso il suo prodotto finale, il cibo, è una delle attività fondamentali con cui l’uomo ha sempre dovuto confrontarsi, prestando al tempo stesso particolare attenzione alla gestione consapevole delle risorse del pianeta. Il valore dell'innovazione applicata all'agricoltura e all'alimentazione investe quindi numerosi ambiti, che vanno dall’impiego dei robot al ciclo di vita degli alimenti confezionati, dall'ottimizzazione della logistica all’uso dei big data, dalla progettazione di nuovi sapori a un utilizzo sostenibile dell'acqua.

Il programma “AG 4 Future Food” si propone di identificare i migliori team portatori di innovazioni e tecnologie particolarmente attente all’impatto ambientale, che forniranno gli strumenti più appropriati per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi decenni: crescita della popolazione, cambiamenti climatici, diversificazione nel consumo di cibo pro capite, spreco alimentare, inefficienza ecologica, denutrizione e scarsità delle risorse naturali.

I principali ambiti di intervento dell’iniziativa sono le biotecnologie applicate all’agricoltura, automazione e robotica, gestione di dati e logistica, alimenti innovativi.“AG 4 Future Food” è il terzo programma internazionale di accelerazione realizzato da dpixel – dopo “Retail 4 the Future”, dedicato a individuare e far collaborare startup e corporate per innovare il settore del commercio, e il “Metaverse 4 Finance” accelerator rivolto al mondo della finanza applicata al Web3 – e rientra nel piano triennale del venture incubator del gruppo Sella caratterizzato da una dotazione complessiva di 3 milioni di euro da investire in startup.Scopo del programma è individuare e supportare la crescita di startup che offrano soluzioni disruptive in ambito agricolo e alimentare in grado, ad esempio, di ridurre i costi, minimizzare l'impatto e la complessità della industry e creare nuove regole di mercato e di business.

L’iniziativa interviene così sull'intera catena alimentare del futuro rendendola più sostenibile, accessibile, efficiente, resiliente al cambiamento e, in particolare, al “climate change”.“AG 4 Future Food” è rivolto a startup nazionali e internazionali in grado di realizzare soluzioni altamente innovative sul mercato agrifood. Tra i requisiti richiesti alle startup figurano un core team definito, una chiara value proposition, un prototipo pronto per il lancio sul mercato entro 6-10 mesi e un livello di maturità tecnologica TRL (Technology Readiness Level) maggiore o uguale a 6.L’iniziativa, suddivisa in 4 fasi, si articolerà in un arco temporale di 6 mesi: una prima fase discouting durante la quale verrà effettuata una selezione delle migliori startup, cui seguirà un secondo momento di business acceleration per supportarne il business plan e individuare le 10 migliori realtà.

Ci sarà poi la fase di validazione tecnica dei prodotti e delle soluzioni per le 5 startup finaliste – che riceveranno un investimento di 100.000 euro ciascuna – prima di passare al “matchmaking” che prevede la possibilità di integrare le innovazioni sviluppate all’interno dei processi di aziende consolidate operanti nel settore.dpixel, Venture Incubator del gruppo Sella operante da oltre 10 anni nel mercato europeo e con oltre 36 milioni di euro di investimenti generati, è l’Accelerator Partner dell’iniziativa, con il compito di gestire tutta la progettazione, la realizzazione e gli investimenti dell’iniziativa. Le startup selezionate beneficeranno per oltre 16 settimane del supporto dei suoi mentor e di quello di un network esclusivo di partner globali, partner di ecosistema, accelerator partner e partner industriali.