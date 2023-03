Cinema, in Piemonte in arrivo spettacoli a 3,5 euro per le famiglie: c'è anche Candelo

C'è vita oltre lo streaming? La risposta ancora non è certa. Ma i cinema piemontesi si rimboccano le maniche per cercare di costruire un futuro e riaccendere le luci in sala. I numeri più recenti, per Torino e provincia, raccontano di un andamento pre pandemia che aveva visto gli incassi passare dai 27,2 milioni di euro del 2017 ai 25,6 del 2018, per poi risalire a quota 28,8 nel 2019. Poi è arrivata la pandemia e con lei lo stop.

In tempi più recenti, se a gennaio 2022 si erano incassati a Torino quasi 812mila euro (per 121.178 presenze) e a febbraio la quota era stata di 581mila euro con 91mila presenze, nel 2023 la tendenza è in miglioramento: gennaio conta 1,5 milioni di incasso (211mila presenze abbondanti) e febbraio oltre 879mila (per più di 128mila presenze).Si chiama "Cinema al cinema" il progetto che Agis Piemonte e Valle d'Aosta lancia insieme alla Regione.

Sono per ora 35 le sale coinvolte, distribuite in tutte le province. E se da un lato si lavorerà sulla formazione degli addetti ai lavori (tramite Movie Planet, ma anche Multisala Vittoria di Bra, Cinema delle Valli di Villar Perosa, il Baretti di Torino e l'Elios di Carmagnola), dall'altro si penserà al pubblico e in particolare alle famiglie, con un biglietto al prezzo fisso di 3,50 euro a persona. Nell'elenco è presente anche il Cinema Verdi di Candelo

"Ci saranno 27 titoli, per ora, in programmazione per ripristinare l'abitudine a frequentare un luogo verso il quale c'è disaffezione - dice Marta Valsania, segretaria generale di Agis - cui saranno anche abbinati 14 cortometraggi realizzati in Piemonte e che saranno proiettati prima della pellicola principale". Un appuntamento al mese per tre anni, in 35 sale distribuite in 31 Comuni (di cui 13 sotto i 15mila abitanti) e riservato a famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni.

Torino e non solo: anche Avigliana, Bardonecchia, Carmagnola, Chieri, Collegno, Cuorgnè, Leinì, Giaveno, Pianezza, Pinerolo, Sestriere, Valperga e Villar Perosa. Ma tutte le province sono coinvolte.Altre 8 sale si dedicheranno in particolare ai piccolissimi, che frequentano le scuole d'infanzia (dai 4 ai 6 anni). "Magari per loro sarà la prima volta al cinema e saranno accompagnati da artisti e performer che saranno come custodi delle storie raccontate", conclude Valsania.

"Stiamo vivendo un periodo complicato - dice Luigi Boggio, presidente dell'associazione che rappresenta le aziende di spettacolo - perché il consumo di audiovisivo è esploso, ma in forma privata. Mentre bisogna riportare la fruizione nelle sale. Speriamo che questa iniziativa ci porti i risultati che speriamo".

"Già durante la pandemia ci siamo impegnati per salvare le sale - concorda l'assessore alla Cultura della Regione, Vittoria Poggio - e consideriamo questi 20 milioni di investimento sulla filiera del cinema un modo per testimoniare una tradizione, ma anche un patrimonio prezioso. Vogliamo sostenere il cinema nella promozione e nella valorizzazione, soprattutto in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo".