Biella, Polizia ferma giovane alla guida: nel giaccone aveva cocaina, eroina e hashish

Nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, gli operatori della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane, 23 anni, residente nel Biellese, perché colto in possesso di tre diverse tipologie di droga.

Insospettiti dalle modalità di guida, gli uomini della Polizia di Stato di Biella hanno deciso di sottoporre a controllo un veicolo con a bordo tre soggetti, tra cui il ventitreenne già noto per i suoi precedenti. Stante il nervoso atteggiamento di quest’ultimo, gli operatori decidevano di procedere ad un controllo più approfondito mediante perquisizione personale, poi estesa al veicolo, la quale sortiva esito positivo consentendo di rinvenire nel giaccone del giovane: due involucri contenenti rispettivamente 0.5 gr. e 0.2 gr. di sostanza stupefacente del genere cocaina, un involucro contenente 0.3 gr. di sostanza stupefacente di tipo eroina e un terzo involucro contenente oltre 95 gr di sostanza del tipo hashish.

La perquisizione invece dava esito negativo per gli altri due soggetti a bordo del veicolo. Visto il quantitativo di sostanza rinvenuta si decideva di approfondire il controllo rinvenendo sul telefono cellulare del giovane una serie di messaggi riconducibili ad una possibile attività di spaccio. Lo stesso inoltre ammetteva di essere in possesso di un bilancino di precisione che custodiva presso la propria abitazione, oggetto successivamente sequestrato dagli operatori. Tenuto conto della flagranza di reato, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il giovane veniva tratto in arresto, atto successivamente convalidato così come richiesto dal Pubblico Ministero in udienza.