Tradizioni che resistono, una bella escursione “al femminile” da Sordevolo a Bagneri FOTO

Un gruppo di “ragazze” (e qualche uomo con loro) intenzionate a trascorrere una bella giornata in compagnia e all’aperto, anche senza conoscersi prima, quello che si è trovato per partecipare all’escursione proposta domenica 5 marzo da Elisa Palermo – Intrecci Naturali, guida escursionistica ambientale, nell’ambito del “festival al femminile” Alchemica, che prevede numerosi eventi in questi giorni tra biellese e canavese, alcuni dei quali -come questo- organizzati in collaborazione con Slow Food Travel Montagne Biellesi.

Il gruppo di una quindicina di partecipanti si è ritrovato a Sordevolo e, guidato da Elisa, ha raggiunto l’azienda agricola di Nella Lovera, dove Nella con la figlia Paola hanno proposto una degustazione di tome maccagno e latte (azienda agricola Nella Lovero), accompagnate dal pane a pasta acida di Cascina Esquelita (Montalto Dora), miele grappa e apeciock dell’ApeRitiva Nomade (Camburzano), tutti aderenti a Slow Food Travel Montagne Biellesi. Ripartiti e attraversato l’Elvo sul ponte di pietra, il gruppo ha raggiunto Castgnei, per proseguire verso Bagneri (frazione del Comune di Muzzano), per incontrare altre “donne di Bagneri”. Ad accoglierli, la scultrice Cecilia Martin Birsa che ha accompagnato le partecipanti sulla mulattiera diventata “sentiero vivo” con le sue sculture in pietra di torrente; Cecilia ha anche fatto visitare la sala espositiva nel cuore del borgo alpino, prima che tutte salissero alla Madonna del Piumin nel bosco appena sopra alla chiesa parrocchiale del borgo.

Durante il pranzo al sacco, corroborato anche da una piccola degustazione preparata dagli Amici di Bagneri, con assaggio di castagne prodotte e lavorate sul posto, tome e “budin” fatto in cascina, le escursioniste hanno potuto chiacchierare con Tina Milano, la “maestra delle castagne” custode delle tradizioni e dei segreti per conservare, lavorare e cucinare le castagne locali che a Bagneri vengono ancora raccolte, essicate nella graa e poi “battute” in un esempio che è unico nel nostro biellese, di filiera interamente “a km zero”. Ad accogliere il gruppo anche Clotilde Brusasca, presidente dell’Associazione Amici di Bagneri, che ha ricordato la figura di Enrica Simone, a cui è intitolata l’associazione di volontariato, una giovane donna , capo scout innamorata di Bagneri, mancata a solo 40 anni nel 1989.

Dopo chiacchiere e caffè, è stato il momento della visita all’Ecomuseo della tradizione montanara, con la vecchia falegnameria, la graa e sala del castagno, e i ricordi della vecchia scuola dove è stato evidenziato in particolare il ruolo delle giovani maestre, spesso appena ventenni, che venivano mandate per 1-2 anni in una “sede disagiata” come Bagneri dove con fatica ma anche entusiasmo hanno lasciato il loro segno e il ricordo ancora impresso nel cuore dei loro ex-allievi. Un saluto agli amici (e amiche) di Bagneri, prima di scendere a Sordevolo per concludere una giornata all’insegna del cammino, dell’incontro, della cordialità e amicizia che si crea camminando insieme e lasciandosi incantare dal paesaggio e dall’incontro con persone ospitali in questo caso appunto le “donne di Bagneri”.

Intanto nel borgo la giornata proseguiva, con un numeroso gruppo di scout biellesi che è salito nel fine settimana; dopo la messa delle 15, ci sono state le “promesse scout” dei lupetti del Gruppo Biella2 (San Paolo e Candelo), bambini di 8-12 anni, raggiunti per l’occasione anche dai genitori. Bagneri, un borgo quasi disabitato ma che si apre alle tante persone che lo apprezzano e frequentano, al calare della sera torna silenzioso, ma sempre pronto ad accogliere chi vorrà scoprirlo o tornarci.