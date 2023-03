Le signore di Massazza creano mimose con lana e cotone per la Festa della Donna

Una bella iniziativa arriva dalla comunità di Massazza. Nei giorni scorsi, le signore del paese hanno realizzato delle mimose, con lana e cotone, proprio per la Festa della Donna.

“Il ricavato – spiegano dalla Pro Loco – andrà a favore dell'associazione Non sei sola di Biella. Dopo l'albero di Natale, una nuova opera per riflettere su un tema di stretta attualità, come la violenza di genere”.