Cibo, musica, divertimento: a Tavigliano pollici in alto per il Carnevale FOTO

Buona affluenza a Tavigliano per la due giorni dedicata al Carnevale tra cibo, musica e tanta allegria. Alla cena della bagna cauda è seguita la distribuzione della Fagiolata nel pomeriggio di ieri, 5 marzo. Ma non sono mancate anche le animazioni in oratorio e il karaoke in compagnia di Max Grillo.