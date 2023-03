8 marzo, l’Auser Cossato scende in campo con una serie di appuntamenti da non perdere

Anche l’Auser Cossato scende in campo per l’8 marzo con una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza. Dalle 9.30 alle 10.30, in sede, avrà luogo un omaggio rivolto a tutte le iscritte.

A seguire, verrà depositato un pensiero sulla Panchina Rossa ai Giardini di Cossato per tutte le donne che hanno sofferto e che soffrono. Alle 19, si terrà la Cena della Festa della Donna al Moulin Rouge di Valdengo.