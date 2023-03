Il Ministro Locatelli in visita a Biella: "Cascina Oremo, punto di riferimento non solo a livello territoriale", FOTO e VIDEO

Il Ministro Locatelli in visita a Biella: "Cascina Oremo, punto di riferimento non solo a livello territoriale", FOTO Mattia Baù

Lunedì mattina biellese per il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi 6 marzo in visita presso alcune realtà che si occupano di inclusione e dell’assistenza di persone con disabilità.

Il tour del territorio è iniziato presso la Cooperativa Anteo a Biella, quindi è proseguito presso l’istituto Domus Laetitia, a Sagliano Micca, ha fatto tappa a Cascina Oremo, per concludersi presso il ristorante «Malvarosa» a Lessona.

A fare gli onori di casa a Cascina Oremo è stato il Segretario generale della Fondazione CRB Andrea Quaregna che ha presentato il progetto al Ministro. Con lui rappresentanti di alcune realtà che si occupano di inclusione e dell’assistenza di persone con disabilità nel territorio e del mondo politico. Presenti anche il sindaco Claudio Corradino e l'assessore regionale Chiara Caucino.

"E' un momento importante da saper cogliere, dobbiamo sapere usare al meglio le risorse del PNRR per fare un grande salto di qualità", queste le parole del Ministro.

"Cascina Oremo si trasformerà in un' eccellenza non solo regionale", ne è convinta l'assessore alla Famiglia regionale Chiara Caucino