Biella, il Comune si aggiudica il bando per l’inclusione delle persone con disabilità

Nella giornata in cui il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli è venuta nel Biellese, un grande riconoscimento per l'Amministrazione comunale è arrivata dalla Regione, che ha comunicato che il Comune di Biella è risultato beneficiario del bando "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in ambito sportivo" con un contributo regionale pari ad euro 74.251,76. Con questo progetto l’amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere le realtà sportive cittadine e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico, consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive e sociali.

A rispondere ai requisiti sono risultate l’Asd ASAD Biella, con i suoi oltre 150 atleti con disabilità iscritti, l’Asd Polisportiva Handicap Biellese Onlus, con i suoi 25 atleti con disabilità iscritti e la ASD Società Ginnastica Lamarmora, che nel totale dei suoi 60 iscritti conta 10 atleti con disabilità, che hanno richiesto al Comune di partecipare al Bando della Regione Piemonte in forma associata.

“Questo progetto è stato costruito coinvolgendo Team Ability La Marmora e Phb – spiega Charlie Cremonte, presidente di Asad Biella -. Abbiamo cercato di mettere insieme le diverse necessità. Il progetto è basato sull'acquisto di attrezzature che agevolino il lavoro delle nostre associazioni, così che possano essere utilizzate in attività che coinvolgono anche bambini delle scuole in percorsi ludico motori propedeutici al raggiungimento di abilità motorie e di inclusione di bambini con disabilità nei gruppi con altri bambini normodotati. Inoltre l'acquisto di un furgone di 9 posti potrà agevolare lo spostamento degli atleti negli impianti sportivi del territorio, attuando una collaborazione organizzata attraverso il Comune di Biella, in modo che tutte le associazioni possano usufruirne per le loro attività. Infine, con l'acquisto di un sollevatore mobile e di una carrozzina per la doccia si riuscirà a garantire anche alle persone con disabilità motorie gravi/gravissime di poter effettuare delle attività natatorie propedeutiche al benessere fisico dell'atleta e poter agevolare l'accesso e l'uscita dagli impianti natatori. Penso di poter esprimere un’opinione condivisa di grande soddisfazione. Ringrazio il Comune per la preziosa collaborazione”.

“Con questo bando il Comune di Biella ha inteso portare avanti azioni per garantire la possibilità a tutti di praticare sport, soprattutto le persone con disabilità, promuovendo il benessere psico-fisico tipico dell'attività sportiva e lo sviluppo delle autonomie personali che garantiscano l'obiettivo più importante, ovvero l'inclusione sociale delle persone - dice il vice sindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Il progetto avrà un costo complessivo di 82.501,96 euro e sarà finanziato nella misura massima del 90% da parte della Regione, mentre il restante 10% sarà a carico del Comune. Un risultato che premia la dedizione e il lavoro svolti al servizio della nostra comunità. Un contributo che conferma l’impegno che come Istituzione continuiamo a mettere in campo per il potenziamento e il supporto delle iniziative e dei progetti che promuovono il nostro territorio, l’inclusione sociale e il sistema sportivo”.