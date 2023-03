Bando Spazio alla comunità: a Biella al via la nuova edizione con un’attenzione speciale ai luoghi per i giovani

Dopo il grande successo della precedente edizione si riaprirà il 6 marzo il Bando “Spazio alla comunità” a sostegno del territorio attraverso interventi a favore delle realtà del terzo settore e a beneficio del welfare territoriale.

Le domande di contributo, che potranno essere presentate fino al 28 aprile 2023, potranno essere formulate da enti del terzo settore e enti religiosi per la manutenzione di immobili, beni strumentali e acquisto e/o manutenzione degli automezzi che vengono utilizzati per attività a favore della comunità. Il sostegno previsto dal bando persegue non solo la riqualificazione, ma anche la rigenerazione ed il collegamento degli spazi comunitari, attivando scambi di relazioni che aumentino la sostenibilità, l’inclusione, la condivisione di conoscenza, il sostegno alle fragilità, il coinvolgimento dei giovani e l’attivazione di nuovi servizi di welfare e inserimenti lavorativi.

Novità della nuova edizione l’inserimento, nella fase preliminare dell’attivazione dei progetti finanziati, di un percorso di accompagnamento alla predisposizione di strumenti per la rendicontazione ed il monitoraggio degli obiettivi specifici previsti dai singoli interventi. L’attività verrà svolta da ASVAPP Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, realizzata nell’ambito del percorso di accompagnamento alla valutazione relativo alla Convenzione tra ASVAPP e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

“Spazio alla comunità è un bando che intercetta molte delle linee-guida generali dell’azione della Fondazione legate alla filosofia “immobili per il bene comune” - commenta il Presidente Franco Ferraris – poter disporre di un luogo bello, accogliente, funzionale in cui ritrovarsi per avviare percorsi di crescita e rafforzamento in un contesto protetto può davvero fare la differenza per le categorie fragili a cui questi immobili si rivolgono, per questo la Fondazione ha ritenuto prioritario aiutare gli enti che si occupano di creare questi spazi che sono fisici ma anche ricchi di valori immateriali, a farlo nel modo migliore”.

Tra gli obiettivi del bando, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi nel promuovere una maggiore relazione con il territorio e la collettività attraverso l’utilizzo di spazi e luoghi con l’intento di rafforzare nel tempo i legami comunitari, spiccano le seguenti priorità: sostenere interventi funzionali alla realizzazione di azioni dirette ai destinatari finali; rafforzare i “luoghi del welfare”, spazi fisici che generano interazioni ripetute tra le persone, orientate allo sviluppo di relazioni di sostegno reciproco e di forme di collaborazione nell’ottica dello sviluppo della comunità; favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori. Resta prioritaria l’azione indiretta di sostegno alla comunità economica biellese attraverso interventi a favore degli spazi della comunità locale (manutenzione immobili, beni strumentali e automezzi per realizzare attività e servizi).

Tra le priorità di questa edizione del bando vanno segnalati: il rigenerare spazi e luoghi che possano promuovere una maggiore relazione tra giovani, territorio, collettività, favorendo progettualità (anche partecipate) a vantaggio dell’intera comunità; interventi con ricadute a favore dei soggetti in maggiore stato di fragilità economica e sociale (anziani, disabili, indigenti…) che nella complessità del sistema attuale (effetti della crisi economica e della guerra, mutamenti della società post pandemica) si trovano maggiormente indeboliti; interventi di manutenzione che favoriscano azioni di sostenibilità ambientale ed energetica nell’ottica di incoraggiare gli enti a adottare pratiche sostenibili che riducano gli impatti ambientali. Il bando fa inoltre riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 7 “Energia pulita ed accessibile”, 10 “Ridurre le disuguaglianze” e 11 “Città e comunità sostenibili”.

Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “Spazio alla comunità”. Il contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta presentata, deliberato ad insindacabile giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore a € 15.000,00.