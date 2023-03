"Via Pietro Micca a Biella affollata ma è come se fosse abbandonata", lo sfogo di un commerciante, foto archivio

"Buongiorno, sono un commerciante di via Pietro Micca (Biella) in zona Posta centrale ed è come se fosse abbandonata a sé stessa ed è la zona più affollata, più trafficata e più movimentata di tutta Biella...

Illuminazione di venti anni fa che c'è/non c'è, un lampione su tre è spento (è da 3 anni che telefono in continuazione al comune per sistemarli ma nulla), poi le piante e le siepi che le puliscono una volta all'anno se va bene, per non parlare della pavimentazione (San Pietrini) voragini sempre più grosse con il rischio costante di cadere in moto e in bici, per non parlare dei marciapiedi e dello stabile ormai in disuso di fianco alle poste, che sta cadendo a pezzi con un ponteggio da decenni sul marciapiede e ciglio della strada che non si può vedere".