Scatta il tuo Natale: “Grazie a scuola ed Assessore Chiorino”

“Esprimiamo i più sentiti ringraziamenti all’Assessore Regionale Elena Chiorino per considerare tutte le scuole, anche le più piccole, patrimonio per l’avvenire. Un ringraziamento speciale ai nostri bambini per i loro disegni con cui, per il secondo anno consecutivo, hanno vinto questo premio. Gli artefici di questo successo insieme all’intero gruppo di lavoro scolastico, preside, maestre ed collaboratori, i quali hanno dimostrato che la scuola italiana ha seri e preparati professionisti. A tutti loro ii nostri più vivi complimenti”.

Questo è il messaggio con cui il gruppo consigliare di Castelletto Cervo “Il Comune la casa dei cittadini”, si congratula con Chiorino e con i bambini della scuola primaria, vincitori per la provincia di Biella del concorso “Scatta il tuo Natale”, competizione creativa promossa dall’Assessorato all'Istruzione e Merito, guidato da Elena Chiorino, a cui hanno partecipato 64 scuole primarie piemontesi e oltre 4300 bambini.