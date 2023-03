Crevacuore, ecco il corso per la memoria e le mnemotecniche

Il Comune di Crevacuore in collaborazione con il Consorzio C.A.S.A. e con Docenti della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Pavia organizza una serie di incontri gratuiti rivolti a "over 65" per esercitare la memoria ed apprendere strategie di potenziamento.

La presentazione del "Corso per la memoria e le mnemotecniche" si svolgerà presso il Salone Polivalente del Comune di Crevacuore (via Don Campi) giovedì 23 marzo, con inizio alle 15. Per maggiori informazioni e per l'iscrizione gratuita rivolgersi a Sonia Porzio (345 2642734) o Valentina Andreazza (329 9182072).