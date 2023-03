Tennistavolo, Splendor conquista la promozione in C2

Serata storica , quella di giovedì a Vigliano per lo Splendor 1922 UnipolSai di Bocchio/MBLine che conquista la promozione in C2 vincendo matematicamente con due giornate di anticipo il girone B del campionato di D1 regionale.

Artefici di questa impresa sportiva che per ora li vede ancora imbattuti e a punteggio pieno sono Matteo Bianchetto, Michele Capodiferro, Gabriele Pronesti e Riccardo Trevisan che giovedì in quel di Vigliano hanno sconfitto i locali per 4 a 2 portando così per la prima volta una formazione cossatese alla massima serie pongistica regionale; sempre in settimana lo Splendor Pizzeria la Bussola centrava anche la finale a 8 della fase regionale di coppa Italia che si terrà nel palazzetto di Mottalciata il 23 aprile , nell'ambito di una due giorni di tennistavolo organizzata dallo Splendor 1922 in collaborazione con il comune di Mottalciata che vedrà il 22 aprile impegnati gli atleti del settore giovanile di società del Piemonte e Valle D Aosta.

Sempre per il campionato di D1 regionale venerdì sera a Collegno gli atleti della Cedas Splendor Catto/Bau' cedono per 5 a 1 all Enjoy e restano in coda alla classifica.