Rugby, impresa Biella: Milano è al tappeto

Biella Rugby riesce nell’impresa di interrompere la lunghissima serie positiva di Rugby Milano imponendosi, sul campo di casa, 35-30. Bonus offensivo per Biella e doppio bonus, mete e differenza punti, per Milano. I primi quaranta minuti scivolano lentamente, scanditi dalle tre marcature degli avversari, nell’ordine: un piazzato, due mete e una sola trasformazione.

Troppo Milano per un Biella timido e mai cinico. Al 35’ il ‘fatto’ che cambierà drasticamente le sorti del match. Il direttore di gara punisce severamente il gioco pericoloso del mediano di mischia biancorosso e lo sanziona con un cartellino rosso. Biella reagisce facendo capolino nei ventidue avversati, ma non lascia il segno e il primo tempo si chiude sullo 0-17 per Rugby Milano. Al 42’ i lombardi incrementano il parziale di tre punti calciando una punizione.

Biella realizza la superiorità numerica quando al 45’ attraversa il campo e segna la prima meta. Azione partita dai ventidue biellesi, iniziata da Besso con la palla che passa per le mani di Haedo per finire in quelle di Ramaboea che si concede il lusso di terminare l’azione al centro dei pali per agevolare la trasformazione di Susperregui. Milano, ben organizzato, ci tiene a far notare la bontà del proprio gioco e in inferiorità numerica segna la terza meta non trasformata. Palla lunga in area di meta, Milano annulla e riparte con drop da sotto ai pali. Ovale tra le mani di Perez che dopo un breve avanzamento, passa a Travaglini che segna. Susperregui trasforma il 14-25.

56’, Milano perde il secondo uomo per un giallo. Biella, in attacco, guadagna una punizione in favore. Posizione agevole per andare ai pali, ma Vezzoli sceglie la touche. Rimessa laterale ai cinque metri vinta, breve maul avanzante e Vaglio che conclude oltre la linea. Terza trasformazione per Susperregui. Cartellino giallo a Braga al 59’ e dieci minuti da giocare quattordici contro tredici. Biella segna la meta del bonus tre minuti più tardi: touche di Milano nei ventidue biellesi, Perez intercetta la palla e la allarga a Travaglini che la porta fino a metà campo, quando la cede a Foglio Bonda che dopo aver saltato più di un avversario, conclude l’azione al centro dei pali. Susperregui trasforma il 28-25. Biella in attacco guadagna una punizione. Gioca veloce. Meta di Haedo e quinta trasformazione di Susperregui: 35-25. La bontà del gioco di Rugby Milano, nonostante la difficoltà dovuta al numero dei giocatori schierati sul campo, consentirà ai biancorossi di segnare la quarta meta, non trasformata, al 75’.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Complimenti a Rugby Milano e al loro gioco. Complimenti per essere riusciti a metterci in difficoltà. Il nostro gioco non era all’altezza, poi la disciplina ha influenzato la partita perché dal loro rosso noi siamo riusciti a tirar fuori il carattere e confezionare qualche bella azione che ci ha portati a vincere questa partita. I ragazzi a tratti hanno espresso un buon rugby, soprattutto nella ripresa. Buono il gioco alla mano, tutte le mete sono avvenute sfruttando bene gli spazi. Ho chiesto di dare ritmo e loro lo hanno fatto con il conseguente risultato. Le touche sono andate meglio rispetto ad Alghero, anche le mischie ordinate. Buono l’esordio di Vecchia in prima linea che ‘ha tenuto’ molto bene. Migliore in campo Emilio Vezzoli, come capitano ha trascinato la squadra e tecnicamente ha fatto ottime cose, grandi recuperi e ha sempre dato sicurezza a tutto il gruppo. Riassumendo: felice per la vittoria, non abbastanza del gioco espresso, approfitteremo della pausa per lavorare”.

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 5 marzo 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XVI Giornata

Biella Rugby v VII Rugby Milano 35-30 (0-17)

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Grillotti (0-3); 13’ m. Caprotti tr. Grillotti (0-14); 18’ m. Sbalchiero tr. Grillotti (0-17). s.t.: 2’ c.p. Grillotti (0-20); 5’ m. Ramaboea tr. Susperregui (7-20); 7’ m. Bossola n.t. (7-25); 11’ m. Travaglini tr. Susperregui (14-25); 17’ m. Vaglio Moien tr. Susperregui (21-25); 22’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (28-25); 24’ m. Haedo tr. Susperregui (35-25); 35’ m. Ferrari n.t. (35-30).

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Cerchiaro (45’ Laperuta), Travaglini; Susperregui, Besso (49’ Della Ratta); Vezzoli (cap.), Perez Caffe, Mondin (45’ Panaro); G. Loretti (59’ Mafrouh), Haedo; Vaglio Moien (67’ L. Loretti), Ledesma, Vecchia (45’ Braglia). Non entrati: Passuello, Tosetti. All. Benettin

Rugby Milano: Grillotti; Rossi (cap.), Trentani, Delcarro, Fumagalli (41’ Bossola); Lucchin, Crivellone; Ferrari, Sbalchiero (72’ Antinori), Innocenti; Scanferla (41’ Perego), Cutler (64’ Brunetti); Paparone (41’ Betti), Caprotti (69’ Pascucci), Cetti (72’ Piatti). Non entrato: Battegazzore. All. Varriale.

Arb. Fabio Arnone (Pisa) AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino) Cartellini: 35’ rosso a Crivellone (Rugby Milano); 56’ giallo a Betti (Rugby Milano); 59’ giallo a Braga (Biella Rugby)

Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 5/6; Grillotti (Rugby Milano) 4/6

Note: Giornata soleggiata, 13°. Campo in buone condizioni. 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Rugby Milano 2

Player of the Match: Emilio Vezzoli (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 16: Biella Rugby – Rugby Milano 35-30; I Centurioni – Pro Recco 50-19; Parabiago – Noceto 27-27; Cus Milano – VII Rugby Torino 16-14; Cus Genova – Amatori Alghero 18-25.

Classifica. Rugby Parabiago punti 59; Noceto 52; I Centurioni 48; Cus Milano 43; Biella Rugby 41; Asd Rugby Milano 39; VII Rugby Torino 37; Rugby Parma 34; Amatori Alghero 27; Cus Genova e Pro Recco 9.