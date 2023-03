La SPB supera Lasalliano, 3 a 0 al Palapajetta: ora è a +5 dalla 2°

Una gara da incorniciare per i ragazzi di coach Carlos Di Lonardo, che hanno conquistato tre punti con una prestazione incredibile al Palapajetta. La sfida per aggiudicarsi il primo posto nel girone non poteva essere approcciata meglio dalla SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine. Adesso sono cinque i punti di vantaggio sugli avversari, che consentono ai biellesi una relativa tranquillità.

Lo schiacciatore Andrea Scardellato commenta così la prova dei suoi: “Abbiamo interpretato la gara al meglio, ci siamo meritati i tre punti fatti. Abbiamo lavorato molto bene in settimana e questi sono i frutti che cogliamo, adesso abbiamo un buon distacco e possiamo continuare più tranquilli e più consapevoli. Bellissima la cornice di pubblico che è venuta a spingerci, grazie mille a tutti per il grandissimo supporto, è incredibile vedere il Palapajetta così pieno.”

Una vittoria che vale doppia per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha vinto contro i secondi in classifica in maniera netta. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa incredibile partita, trascinando i nostri ragazzi a suon di tamburo e urlando a squarciagola. Grazie anche a chi ha voluto dare un contributo per il progetto “Un palleggio per il Congo”, può sembrare un piccolo gesto ma è un’iniziativa importantissima per la Scuola Pallavolo Biellese.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Lasalliano 3-0

Parziali: 25-11; 25-22; 25-17.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 7, Debenedetti 5, Frison D. 13, Frison E. 1, Marchiodi 8, Scardellato 14, Sganzetta 0, Ujkaj 2. Libero Vicario. NE: Gallo, Ricino.