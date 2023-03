Grande prova per la SPB Esso Maxemy, 3 a 0 con Novara

I ragazzi della SPB Esso Maxemy non deludono le aspettative contro il Volley Novara, formazione in difficoltà rispetto ai biellesi. Una partita senza storie, con una grande prova corale del team di coach Bonaccorso e il risultato mai in discussione. Dall’inizio alla fine la squadra ha controllato la gara, gestendo il punteggio e i momenti di difficoltà.

“Abbiamo disputato una bellissima partita - dice l’opposto Nicolò Pelle -. Anche nei momenti di difficoltà siamo stati uniti e il collettivo ha saputo reagire agli errori del singolo. Siamo stati bravi a giocare al massimo delle nostre possibilità e a non concedere a Novara la possibilità di rifarsi sotto. Lavoreremo in settimana per continuare su questa strada e per vincere le partite che ci aspettano.”

Continua la scalata per i ragazzi di coach Bonaccorso, che devono mantenere il distacco dalle prime due per provare a sfruttare eventuali passi falsi.

SPB Esso Maxemy - Volley Novara 3-0

Parziali: 25-15; 25-12; 25-19.

Tabellino: Bottigella 14, Maio 0, Mazzoli 11, Pelle 16, Pozzi 5, Rege 5, Spinello 5, Vicario 0. Libero: Pelosini, Ressia. N.E.: Badini, Castelli.