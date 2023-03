Bonprix TeamVolley, il sogno salvezza continua: secco 3-0 sul campo di Alba

Tre passi importanti verso la salvezza. Il Bonprix TeamVolley espugna il campo di Alba con un prestigioso 3-0, dando continuità al successo ottenuto nello scontro diretto della scorsa settimana contro il Cus Collegno. Vittoria preziosa anche a livello di classifica, dato che le langarole avevano ceduto il passo pure a Savigliano, diretta concorrente delle lessonesi.

Il primo set non è stato facile, perché le bianco-blu vanno subito sotto 5-1; Diego e compagne però hanno preparato bene la partita sotto l’aspetto tattico, chiedendo tanto alla battuta per cercare di limitare alla fonte i punti di forza di Alba, le due centrali. Con calma, il TeamVolley si è messo a fare muro-difesa come preparato in settimana, e una volta uscite dal momento di difficoltà – pallone su pallone – le lessonesi sono riuscite subito ad impattare sul 6 pari. Il punto-a-punto si è protratto per un po’, ma alla lunga la qualità lessonese nel resistere nelle azioni lunghe e nel gestire i palloni nei momenti caldi (tenendo bassi gli errori) ha fatto la differenza. Le albesi si sono un po’ innervosite quando il TeamVolley ha cercato di allungare le fasi, e sono andate incontro a qualche errore in più.

Il primo set lo vince con merito il Bonprix 21-25, facendo le cose con ordine. Il secondo è stato invece un set molto strano, le bianco-blu vanno subito in vantaggio 2-6 ma subiscono poi un bruttissimo parziale (andando sotto 11-8) che avrebbe potuto stordire le ragazze di coach Fabrizio Preziosa. Invece, queste riescono a piazzare un contro-parziale clamoroso che le ha portate avanti di molto nel punteggio. Alba va gestita, soprattutto nel servizio salto-spin di Marsengo che ha messo in difficoltà il Bonprix. C’è stato tempo per un ritorno delle langarole sul 20-23 nella parte finale, ma il TeamVolley ha tenuto duro, portando a casa anche il secondo set 20-25. Nel terzo le lessonesi partono ancora forte, prendendo qualche punto di vantaggio, ma non riescono a mantenerli e Alba pareggia. Le lessonesi prendono di nuovo margine nella parte centrale del set, dovendo quindi gestire la parte finale della frazione punto-a-punto. Il 24esimo lo regalano le padrone di casa, con un servizio sbagliato che avrebbe dovuto invece impensierire la ricezione. Da lì scatta la scintilla finale per chiudere sul 21-25.

“Vittoria pesantissima questa – ammette coach Fabrizio Preziosa - perché giunta in trasferta su un campo difficile e contro una squadra molto attrezzata, anche tendenzialmente arrabbiata visto che arrivava dalla sconfitta nel derby con Savigliano. Noi ci aspettavamo di trovare una formazione che provasse a metterci sotto. Un campo difficile quello di Alba, su cui ci tenevamo molto a fare bene, soprattutto dopo aver svoltato in casa con le due vittorie consecutive con Vigevano e Cus Collegno. Sappiamo benissimo che la strada per la salvezza passa per le gare in trasferta. Questa era la prima di cinque occasioni per sbloccarci e per provare a fare la differenza. Ci siamo riuscite al primo colpo e ne siamo davvero contente, perché abbiamo fatto una partita di altissimo livello, come probabilmente non avevamo mai fatto fino adesso, soprattutto a livello mentale. Ottima la tenuta psicologica rispetto all’avversario nei momenti difficili, nelle loro combinazioni d’attacco, nel servire con continuità. Davvero molto bene, ci portiamo a casa questi tre punti e ci avviciniamo all’obiettivo. La classifica ora dice che siamo a -1 dalla salvezza, quindi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, possibilmente ancora meglio, anche se di più viene difficile. Dobbiamo preparare la prossima gara con Rivarolo in casa, stavolta tutti si aspetteranno i tre punti ma in realtà sarà davvero difficile. Non dobbiamo farci prendere troppo dall’entusiasmo, festeggiamo questa bella vittoria ma, essendo ancora in zona rossa, dobbiamo fare tanto per salvarci. Si tratta però di un bel passo avanti e siamo fiduciosi in prospettiva per sabato”.

EGEA L’ALBA VOLLEY – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3 (21-25/20-25/21-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 8, Diego 14, Spinello (L), Zatta ne, Peruzzo 9, Filippini 7, Boglio, Damo ne, Cimma (L), Levis 1, Valsecchi ne, Galliano 12, Biasin B. ne. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.