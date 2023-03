Biellese bloccata dall’Alicese: è 2-2. Ticino si avvicina. In Seconda cinquina Gaglianico, ora sei 2° (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Passo falso della Biellese che con l’Alicese non va oltre il 2 a 2 davanti al proprio pubblico. Ne approfitta RG Ticino che, superando 2 a 1 il Volpiano, si porta ad una sola lunghezza dai lanieri. Pari esterno per il Città di Cossato con l’Accademia Borgomanero (1-1).

In Promozione, giornata avara di soddisfazioni per le formazioni biellesi: due ko per Chiavazzese (1-0 con Bellinzago) e Vigliano (4-0 con Juve Domo) mentre Ceversama e Fulgor Valdengo si dividono la posta in palio nel derby di giornata. In Prima Categoria, fallisce l’assalto del Ponderano alle posizioni di vertice: passa il Gattinara rifilando un secco 4-0. Sorridono, invece, Valdilana Biogliese (1-0 con Pro Palazzolo) e Valle Cervo Andorno (2-1 a Ivrea).

Infine, in Seconda il Gaglianico cala la cinquina con Romagnano che vale il 2° posto in classifica. A soli tre punti di distanza la Valle Elvo (bloccata sul 3-3 da La Cervo) e le Torri Biellesi, uscite coi tre punti dal fortino del River Sesia. Ko casalingo, invece, per Pollone: ha la meglio Livorno Ferraris col punteggio di 3 a 2.