Lega in piazza a Biella e a Cossato per raccolta firme contro proposta divieto vendita auto a benzina e diesel dal 2035

La Lega è scesa in piazza anche a Biella e a Cossato per la raccolta firme contro la proposta europea del divieto di vendita delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035.

“Dopo il rinvio del voto in UE, arrivato anche e soprattutto per merito dell’opposizione della Lega e dell’intervento di mediazione di Matteo Salvini, sabato i militanti leghisti biellesi hanno svolto una serie di gazebo per ascoltare e accogliere le preoccupazioni e le contrarietà dei cittadini e per ribadire la posizione del partito sul tema – si legge nella nota di Lega per Salvini Premier – Biella - Grazie alla pressione della Lega, la linea del regolamento europeo in discussione si sta ridimensionando, ma non finisce qui e per questo continueremo a monitorare, mantenendo alta la guardia anche per rispettare la voce dei territori, proseguendo nel portare avanti una battaglia che ha visto e continuerà a vederci in prima linea a difesa del lavoro e delle nostre aziende. Non siamo contrari alla transizione energetica, ma non possiamo neanche permettere che venga messa a rischio la sostenibilità sociale ed economica. Per questo è importante continuare a parlare del tema e mandare messaggi forti e chiari all’Unione Europea, come sta facendo la Lega. Il nostro impegno nelle istituzioni ha portato a un primo freno alla proposta, con la presenza anche nelle piazze e a fianco di lavoratori e cittadini portiamo avanti la battaglia per scongiurarne l’approvazione e cercare piuttosto delle alternative più efficaci, veramente sostenibili e con una scadenza temporale più ragionata. La Lega c’è”.