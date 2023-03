“Riparte il mercato dei produttori agricoli al Ricetto: sapori e prodotti di qualità del nostro territorio in un progetto che è ormai una tradizione per il nostro borgo. Candelo non si ferma mai”. A scriverlo, sui propri canali social, il sindaco Paolo Gelone. L'evento, in programma dalle 10 alle 18 di oggi, 5 marzo, sarà dedicato ai frutti della terra, rielaborati dai maestri artigiani del gusto.