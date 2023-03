L'albero delle note di carta, a Vigliano la voce è protagonista del mese di marzo in biblioteca

Il mese di marzo, alla biblioteca di Vigliano Biellese, sarà dedicato al rapporto fra voce, lettura, espressione, interpretazione. Renato Iannì, regista, attore, docente di teatro e Presidente dell'Associazione Teatro Stabile di Biella, guiderà il pubblico in un percorso, intitolato "L’albero delle note di carta - lettura e voce: istruzioni per l’uso": cinque appuntamenti, tutti di venerdì, a partire dal 3 per finire con il 31 marzo, dalle 17,30 alle 19.

Le difficoltà nell’uso della voce o nella trasposizione pagina/voce sono superabili? I dislessici, quanti hanno subito un intervento all’apparato orale o, per anni, hanno fatto uso di protesi dentarie, possono riuscire a leggere o a parlare correttamente? Quando usiamo le parole/voce, siamo certi di aver anche fatto recepire e capire quanto detto? La voce è solo un produttore di suoni e messaggi o una straordinaria orchestra per la musica delle emozioni, dei sentimenti, della narrazione evocativa, dello stimolo a diventare partecipi di un insieme umano e creativo?

Queste sono le domande cui cercherà di dare risposte l’attività, ma anche il percorso che si vuole iniziare a intraprendere con “L’albero delle note di carta”. "Cinque lezioni - spiega Renato Iannì - che introducono a un mondo in cui la comunicazione si presenta in tutte le sue sfaccettature umane, legate sia al corpo che allo spirito creativo. La tecnica si affiancherà all’interpretazione, la lettura alla comunicazione, il suono alla musicalità emozionale. Sarà l’inizio di un viaggio alla scoperta di se stessi."

Ciascun incontro tratterà un ambito specifico:

1 – Dislessia: metodi controcorrente, dalla parte di Einstein

2 – Linee parallele: parlare per sé, comunicare per gli altri

3 – La voce-musica: carezze e graffi, tra dolcezza e rabbia

4 – Voce e interpretazione: prosa e teatro

5 – Voce e interpretazione: poesia e canto

Il corso si rivolge a chi si rende disponibile a mettersi in gioco, partecipando attivamente agli incontri. L’attività sarà fruibile gratuitamente ma, sia per partecipare alle esercitazioni pratiche (aperta a un massimo di 12 partecipanti) sia per seguire l’attività come uditori, si consiglia prenotazione presso la Biblioteca comunale “Aldo Sola” (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.00) telefonicamente allo 015811887 o via email a biblioteca@vigliano.

Per info ulteriori e richieste specifiche è possibile fare riferimento direttamente al prof. Renato Iannì via email scrivendo a renatoianni@libero.it